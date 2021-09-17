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Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 5 yaralı

17.09.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İ.K. idaresindeki 23 SAP 459 plakalı otomobil, Akçalar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücünün yanı sıra araçtaki Ş.K, T.K, A.K. ve E.K, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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