Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Saadettin T. yönetimindeki 46 EH 909 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda Fırat G. idaresindeki 16 ADY 842 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki H.T, A.E. ve H.S. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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