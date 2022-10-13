Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş kırsalında operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen noktada toprağa gömülü vaziyette patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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