Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde patoz makinesine düşen 50 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Hacınınoğlu Mahallesi'ndeki tarlasında buğday saplarını patoz makinesine atan Mehmet Solak, dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri, Solak'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, Solak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Solak'ın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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