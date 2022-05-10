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Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

10.05.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz Operasyonu'nda, Engizekler kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen yiyecek deposu tespit edildi.

Depoda ele geçirilen mutfak tüpü, çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna ve zeytin gibi yaşam malzemeleri imha edildi.

Güvenlik güçleri, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürecek.

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