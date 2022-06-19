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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, YKS'ye geç kalan 40 adayı sınava yetiştirdi

19.06.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, YKS'ye geç kalan 40 adayı sınava yetiştirdi

​​​​​​​ Kahramanmaraş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına polis yetişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte YKS'ye giriş sınavına geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan veya kaybeden adaylar için bugün de seferber oldu.

Polis, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyen adaylardan bazılarını en yakın nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi, bazılarına ise kaybettikleri sınav giriş belgesinin çıktısını aldı.

Sınava yetişemeyecek durumda olan 40 aday ile bir görevli öğretmeni okullarına ulaştıran polis, okul çevrelerinde taşınma işlemi gerçekleştirilen 2 çalışmayı durdurup, müzik yayını yapılmaması ve korna çalınması için de önlem aldı.

Andırın ilçesinden sınava gelen ve kimlik belgesini unutan Rana Bal, polis ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Onikişubat İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürüldü. Burada geçici kimlik belgesi çıkartılan Bal, ekip aracıyla sınava gireceği Rıdvan Hoca Ortaokuluna ulaştırıldı.​​​​​​​

Adaylar, kendilerini sınav merkezlerine yetiştiren polis ekiplerine teşekkür etti.

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