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Kahramanmaraş'ta polisin otomobilin kaputunda sürüklenmesi MOBESE kamerasında

27.07.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dur" ihtarına uymayan otomobilde 2 pompalı tüfek, tabanca ve fişekler ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu otomobiliyle sürükledi.

Sütçü İmam Mahallesi'nde kavgaya karışıp havaya ateş edenlerin içerisinde olduğu 46 ADU 359 plakalı otomobilin bölgeden uzaklaştığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta beklediğini tespit etti.

Otomobilin yanına 2 polis memuru ve 2 bekçinin geldiğini gören sürücü Kerim E. (23), gaza basarak kaçmaya çalıştı. Kerim E'nin kaçışını engellemeye çalışan bir polis memuru da otomobilin ön motor kaputuna tutundu.

Güvenlik güçlerinin ihtarına uymayıp kaçan otomobil, polis memurunu aracın üstünde yaklaşık 20 metre sürükledi.

Azerbaycan Bulvarı'nda yakalanan Kerim E. (23) ile araçtaki Hasan S. (27), Sefa S. (24), Emre Y. (32), başka bir otomobildeki sürücünün arkadaşları Muhammet A. (24), Arif K. (22) ve Murat A. (41) emniyete götürüldü.

Sürücü Kerim E, görüntü almaya çalışan gazetecilerin "Otomobili neden polisin üzerine sürdün?" sorusuna "Panik yaptım polis ağabeyim dur deyince. Kesinlikle emniyete yanlış yapmam." şeklinde yanıt verdi.

Araçta 2 pompalı tüfek, 5 fişek, bir tabanca ve tabanca mermisi ele geçirildi.

Öte yandan, sürücü Kerim E'nin kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu otomobilinin üzerinde sürüklemesi çevredeki MOBESE kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Azerbaycan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Kerim E'yi yakalamak için güvenlik güçlerinin araca koşması, sürücünün kaçmaya çalışması ve bu sırada polis memurunun otomobilin kaputuna tutunarak sürüklenmesi yer alıyor.

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