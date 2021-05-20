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Kahramanmaraş'ta resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

20.05.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Piyasaya sahte para sürüldüğü, sahte evrak düzenlendiği ve düzenlenen evrakla yurt dışına adam kaçırıldığı iddiasıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden D.K ile M.K emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken F.K. adliyeye sevk edildi.

F.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet ekiplerince 19 Mayıs'ta bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda sahte para, sahte para basımında kullanılan kağıt, baskı malzemesi, renkli yazıcılar, sahte ehliyet, sahte yurt dışı vize evrakları, sahte pasaporta ait malzemeler gibi suçta kullanılan eşyalar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kahramanmaraş

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