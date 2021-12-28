YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta sahipsiz sokak hayvanları toplanıyor

Kahramanmaraş'ta sahipsiz sokak hayvanları toplanıyor

28.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta sahipsiz sokak hayvanları toplanıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye ekiplerince sahipsiz sokak hayvanları toplanmaya başlandı.

Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarındaki sahipsiz sokak hayvanları için çalışma başlatan belediye ekipleri, toplanan hayvanları Elbistan Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirerek, tedavi ve aşılarını yapıyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olmayan hayvanlar ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Tedavileri tamamlanan hayvanların barınakta koruma altında tutulacağı öğrenildi.

Elbistan Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Veteriner Hekimi Halim Akın, AA muhabirine, son dönemlerde sokak hayvanlarına yönelik yapılan düzenlemelerle harekete geçtiklerini söyledi.

Çalışmalarda vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şehrimizde bulunan özellikle park ve okul çevrelerinde saldırgan nitelik taşıyabilen tehlike arz eden hayvanlar alınarak barınağımıza getiriliyor. Burada uygun şartlarda hayvanların bakım ve beslenmeleri ile parazit aşıları yapılıyor. Uygulamamıza bu şekilde biraz daha hız verdik. Hayvanları ön incelemeden geçirip ilk muayenelerini yapıyoruz. Barınağımızda tedavisi mümkün olmayan hayvanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezine gönderiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Anahtar Kelimeler:
Elbistan

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:39
Öğle
12:39
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:50

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Vezir Eczanesi
Turkoglu
Cem Eczanesi
Dulkadiroglu
Güven Eczanesi
Dulkadiroglu
Emır Eczanesi
Onikisubat
Fılız Eczanesi
Onikisubat
Güney Eczanesi
Onikisubat
Hılal Eczanesi
Onikisubat
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.