Kahramanmaraş'ta sıcağa karşı dondurma ve meyan şerbeti

Kahramanmaraş'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, dondurma ve meyan şerbetiyle serinliyor.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu kentte serinlemek isteyen vatandaşlar, alternatif çözümler arıyor. Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerine serinlemeye çalışırken bazıları da dondurma ve meyan şerbetini tercih ediyor.

Vatandaşlar kentin ana arterlerindeki dondurmacıların önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Dondurmacı Erdal Kanbur, sıcakların artmasıyla dondurmaya olan ilginin arttığını, süt, salep ve şekerden oluşan hakiki Maraş dondurmasının da besleyici özelliğinin bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların dondurmaya olan ilgisinin fazla olduğunu ifade eden Kanbur, "Dondurma bir yandan serinlik verirken diğer yandan kalori de veriyor. Bu yüzden insanlar seçimini dondurmadan yana kullanıyor." dedi.

Gezmek için Manisa'dan Kahramanmaraş'a gelen ve çocuklarıyla dondurma alan Aysun Doğan, "Buraya gelmişken dondurma yemeden gitmeyelim dedik. Salep tadını çok belli ediyor. Buradaki dondurma Ege'dekinden daha lezzetli." ifadelerini kullandı.

Meyan şerbeti satan Mehmet Acı ise meyan şerbetinin sağlığa faydalı olduğunu belirterek "Sıcaklarda insanları ferahlatıyor ve sağlık açısından da faydalı olduğu için tercih ediliyor." diye konuştu.

