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Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

02.05.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini dolu ve sağanağa bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırsal Gündere Mahallesi'nde bulunan Afet Deresi yağışın etkisini arttırmasıyla taştı. Su baskınlarının yaşandığı bölgede 2 otomobilin bir kısmı su içerisinde kalırken bazı tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu.

AFAD ve Elbistan Belediyesi ekipleri baskın olan bölgelerde suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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yağmur Kahramanmaraş

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