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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

15.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Ömür K. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler arasında Erkenez Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde tartışma çıktı.

Silahla vurulan ve ağır yaralanan Ömür K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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