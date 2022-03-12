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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı

12.03.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Şazi Bey Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı'nda bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, İ.U'nun (50) tabancayla vurularak yaralandığını, şüpheli E.A'nın (45) ise kaçtığını tespit etti.

İ.U. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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