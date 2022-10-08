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Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

08.10.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

İsmet Paşa Mahallesi 10. Sokağa gelen F.S, elindeki silahla butik işletmeciliği yapan İ.Ö'nün iş yerinin önünde rastgele 4 el ateş etti. F.S. daha sonra elindeki bıçakla kendisine tepki gösteren İ.Ö'yü kolundan ve bacağından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

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