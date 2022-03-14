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Kahramanmaraş'ta simitçi bulduğu altınları sahibine ulaştırdı

14.03.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta simitçi bulduğu altınları sahibine ulaştırdı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde simitçilik yapan kişi, yerde bulduğu poşet içerisindeki 6 yarım ve 12 çeyrek altını sahibine teslim etti.

Geçimini seyyar simitçilik yaparak sağlayan Hacı Mehmet Aksu, (45) Cumhuriyet Mahallesi'nde yürürken yerde bir poşet buldu.

Poşeti inceleyen Aksu, içerisinde 6 yarım ve 12 çeyrek altın olduğunu fark ederek, el arabasını bir esnafa emanet edip İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Poşeti polis ekiplerine teslim eden Aksu, daha sonra Türkoğlu Belediyesi ve İlçe Müftülüğüne giderek hoparlörlerden anons ettirdi.

Polis ekipleri yapılan incelemede, altınların 68 yaşındaki Duran Arslan'a ait olduğunu belirleyerek, emniyete davet etti.

Duran Arslan AA muhabirine, altınları yoğun bakımda yatan 72 yaşındaki eşi Nergiz Arslan'ın tedavisinde kullanmak için yanına aldığını söyledi.

Altınlarını bulduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Arslan, "Simitçi kardeşime altınları emniyete teslim ettiği için çok teşekkür ederim. Bu altınları eşim ve kendim için biriktirmiştim. Eşim hastaydı, altınları da hastane giderlerinde kullanacaktım. Düşmüş nasıl düştüğünü bilmiyorum fark etmedim. Simitçi kardeşime teşekkür ederim." diye konuştu.

Eşinin guatr ve bronşit hastası olduğunu için Türkoğlu Devlet Hastanesine getirdiğini ancak yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 şüphesiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Arslan, 3 haftadır eşinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bu nedenle de ihtiyaç olur düşüncesiyle altınları yanına aldığını dile getirdi.

Simitçi Hacı Ahmet Arslan da simit satarken bir poşet gördüğünü ve şüphelenerek açıp kontrol ettiğinde altınları gördüğünü belirterek, "Hemen emniyete getirdim. Ardından jandarmaya, belediyeye, muhtarlara ve camilere gereken bilgileri verdim. Bugün sahibini bulduk insani görevimi yaptım." ifadelerini kullandı.

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