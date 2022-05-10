Kahramanmaraş'ta sulama kanalı ve yangın söndürme havuzuna düşen 2 çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, sulama kanalı ve yangın söndürme havuzuna düşen 2 çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Adana'da yaşayan ve yakınlarını ziyaret için Kahramanmaraş'a gelen Hani Hacı'nın 4 yaşındaki oğlu Muhammed Hacı dengesini kaybederek Dereköy Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.

Küçük çocuğu sudan çıkaran yakınları, jandarma ve sağlık ekibine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Çocuğun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, hayvanlarını otlatmak için Kartal Mahallesi kırsalına giden 15 yaşındaki Yasin Akcan ve arkadaşı serinlemek için yangın söndürmede kullanılan havuza girdi.

Akcan'ın suda çırpındığını gören arkadaşı, çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Akcan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akcan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

