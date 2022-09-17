Kahramanmaraş'ta taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı beldesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aile ve kız çocuğunun yakınlarının şikayeti üzerine cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen M.G. (27) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının birçok suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.



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