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Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 259 obje ele geçirildi

02.02.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 259 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 216 sikke, 1 mühür ve 42 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışma kapsamında Ördekdede Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 216 sikke, 1 mühür ve 42 obje ile 1 dedektör ele geçirdi.

Olayla ilgili Y.M. gözaltına alındı.

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