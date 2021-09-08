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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

08.09.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bir buçuk ay önceki yangında zarar gören tekstil fabrikasında tekrar yangın çıktı.

Bir önceki yangından kalan atıkların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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