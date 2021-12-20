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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

20.12.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Erkenez Mahallesi Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ali Coşkun Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

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