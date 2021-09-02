Kahramanmaraş'ta telefonla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde telefonda kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Minehöyük Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki M.Ç'nin 92 bin avrosunun kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılması üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik çalışmanın yanı sıra 20 saatlik kamera görüntüsü ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) bine yakın aracın incelendiği çalışma sonucu şüphelilerin M.B. (25) ve D.K. (28) olduğu tespit edildi.
Zanlılardan M.B. (25) Adana'da, D.K. (28) Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
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