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Kahramanmaraş'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

21.01.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 01 VBR 16 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Adana çevre yolunun 10. kilometresinde V.F'nin kullandığı 33 EAD 73 plakalı balya yüklü tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü H.K. ile araçtaki Y.K, P.K, H.A ve M.A, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan çevre yolu, araçların ve etrafa saçılan balyaların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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