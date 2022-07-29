Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin yaya ve ineklere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D.A. (39) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Arıtaş Mahallesi kırsalında inekleriyle yolun karşısına geçmek isteyen Murat Börk'e (33) çarptı.

Börk kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan F.B.A. (30) ve C.N.A. yaralandı. Kazada 3 inek de telef oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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