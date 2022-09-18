Kahramanmaraş'ta traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Hasan O. yönetimindeki 47 AR 418 plakalı traktör ile 33 MA 5889 plakalı hafif ticari araç, Pazarcık- Malatya kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile traktördeki yolcular Seher O, Doğan U. ve Elif U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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