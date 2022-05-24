YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta, "Türk Mutfağı Haftası"nda yöresel ev yemekleri tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta, "Türk Mutfağı Haftası"nda yöresel ev yemekleri tanıtıldı

24.05.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, "Türk Mutfağı Haftası"nda yöresel ev yemekleri tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında hazırlanan yöresel yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Mutfak Müzesi'nde Türk Mutfağı Yemek Atölyesi (Workshop) yapıldı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Cihan Canbolat, Öğretim Görevlisi Duygu Kırmızıkuşak, Araştırma Görevlisi Ebrar Parmaksızoğlu eşliğinde eşgili aya sulusu, Maraş sarı çeltik pirinç pilavı, zeytinyağlı yaprak sarması, düğün çorbası, kısır köftesi, otlu gözleme, çoban salatası ve fırında sütlaç hazırladı.

Yemekler daha sonra müzedeki tarihi mekanları da gezme fırsatı bulan katılımcılara ikram edildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Türk mutfağının tanıtımına yönelik dün başlayan etkinliğin aynı mekanda 3 gün daha süreceğini söyledi.

Türk yemek kültürünün tanıtılması, çeşitli tecrübelerin paylaşılması, imalatların ve sunumların yapılmasıyla alakalı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Okay, Türk mutfağına ilgi duyan herkesi Mutfak Müzesi'ne beklediklerini belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı da organizasyon sayesinde halkın Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini görme ve tatma fırsatı bulacağını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandıSamsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Maltepe'de ganyan bayisindeki silahlı kavgada bir kişi öldüMaltepe'de ganyan bayisindeki silahlı kavgada bir kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:10
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:49
Yatsı
21:22
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! İlk işi bakın ne oldu

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! İlk işi bakın ne oldu

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Hayvanseverlerin hedefi oldular! ''Ölüm tehditleri alıyoruz''

Hayvanseverlerin hedefi oldular! ''Ölüm tehditleri alıyoruz''

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.