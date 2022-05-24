Kahramanmaraş'ta, "Türk Mutfağı Haftası"nda yöresel ev yemekleri tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında hazırlanan yöresel yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Mutfak Müzesi'nde Türk Mutfağı Yemek Atölyesi (Workshop) yapıldı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Cihan Canbolat, Öğretim Görevlisi Duygu Kırmızıkuşak, Araştırma Görevlisi Ebrar Parmaksızoğlu eşliğinde eşgili aya sulusu, Maraş sarı çeltik pirinç pilavı, zeytinyağlı yaprak sarması, düğün çorbası, kısır köftesi, otlu gözleme, çoban salatası ve fırında sütlaç hazırladı.

Yemekler daha sonra müzedeki tarihi mekanları da gezme fırsatı bulan katılımcılara ikram edildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Türk mutfağının tanıtımına yönelik dün başlayan etkinliğin aynı mekanda 3 gün daha süreceğini söyledi.

Türk yemek kültürünün tanıtılması, çeşitli tecrübelerin paylaşılması, imalatların ve sunumların yapılmasıyla alakalı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Okay, Türk mutfağına ilgi duyan herkesi Mutfak Müzesi'ne beklediklerini belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı da organizasyon sayesinde halkın Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini görme ve tatma fırsatı bulacağını belirtti.

