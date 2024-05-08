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Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri ve akademisyenlerden Filistin'e destek eylemi

AA AA
08.05.2024 13:59
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla rektörlük binası önünde bir araya gelen KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, akademisyenler ve öğrenciler, "Özgür Filistin İçin Ayaktayız" yazılı pankart açtı.

Burada yapılan duanın ardından konuşan Rektör Bakan, 7 Ekim 2023'den bu yana siyonist İsrail'in Filistinlilere karşı giriştiği soykırıma tepki koymak ve lanetlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Saldırılarda yaklaşık 35 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin kişinin ise yaralandığını hatırlatan Bakan, şunları kaydetti:

"İsrail'e bu gücü veren aslında dünyanın bu konuyla ilgili girmiş olduğu büyük sessizlik. Onlara güç veren hadise bu. Bakın bir adım ileriye giderek ne yaptılar biliyor musunuz? İnsanların evlerini yıkıyorlar, okulları, camileri, kiliseleri ve hatta aktif haldeki hastaneleri bombalıyorlar. Hiç acımadan ki acımak için önce insan olmak lazım merhamet duygusu beslemek lazım. Hiç düşünmeden hastaneleri bile ne yaptılar? Görüyorsunuz, izliyorsunuz. Buraları bombaladılar. Bu insanlık dışı uygulamalar karşılığında dünya büyük bir sessizliğe gömülmüş durumda. Büyük bir sessizlik. Filistin'de bir Müslüman kalmayana kadar ve Filistin tümden İsrail'in olana kadar herhalde dünya bu sessizliğini muhafaza etmeyle ilgili zımni bir karar almış gibi dünya şu anda büyük bir sessizlikte."

Kısa süre önce ABD'deki bazı üniversitelerde öğrenci ve akademisyenlerin İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma vicdanen dayanamayanların seslerini yükseltmek için eylem başlattığının altını çizen Bakan, "Başka ülkelerde bazı toplumsal olaylara müdahalede orantısız güçler, güç uygulandığından bahsedenler, bunları kendi TV kanallarında, haber kanallarında bayraklaştıranlar şu anda kendi ülkelerinde o barışçıl eylem yapan, demokratik hakkını kullanan ve bir olaya tepkisini ifade etmek için bu eylemleri başlatan gençleri yerlerde sürüklüyorlar, copluyorlar, sınır dışı etmeyle tehdit ediyorlar." diye konuştu.

Rektör Bakan, en kısa sürede Filistin'le ilgili sorunun çözülmüş olmasını görmeyi umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Seher Bozbayır, ABD'deki üniversitelerde yapılan barışçıl Filistin'e deste eylemlerinin susturulmak istendiğini belirterek, "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin bir öğrencisi olarak, aramızda binlerce kilometre olmasına karşın ABD'deki öğrenci arkadaşlarımızla aynı vicdani hisleri paylaştığımızı ve kalplerimizin onlarla birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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