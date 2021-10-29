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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında iki tutuklama

29.10.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında iki tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı.

​​​​​​​İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan araması bulunan firari hükümlü M.S'nin kent merkezinde bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

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