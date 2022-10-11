Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 914 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında çevre yolunda D.K'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 4 bin 914 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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