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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

27.01.2021 23:33 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe çıkışında plakası ve sürücüsü açıklanmayan üç aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 80 sentetik hap ve 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda A.Ş, H.D, K.D, M.E, A.Ş, O.D. ve F.A. "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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