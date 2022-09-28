Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde F.Y'nin ikametinde ve üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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