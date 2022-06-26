Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, belirlenen adres ve araçlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili A.G, E.G, M.Y. ve İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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