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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

22.06.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda M.G, A.D, G.S. ve U.T, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, A.D ile G.S tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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