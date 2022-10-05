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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

05.10.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı verdiği 6 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Bazı evlere koçbaşı kullanılarak girilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 109 fişek, 2 hassas terazi, 69,50 gram sentetik uyuşturucu, 12,55 gram bonzai, 9,06 gram esrar, 43 uyuşturucu hap, 15 sentetik ecza, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

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