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Kahramanmaraş'ta yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 08.07.2020 13:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.A'nın (30) kullandığı 46 ABK 970 plakalı motosiklet, merkez Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye (62) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ve D.K. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

D.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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