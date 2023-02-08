YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından 58 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından 58 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

08.02.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 58 saat sonra 1 çocuk yaralı olarak çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından 58 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde 3 katlı bir binada ses duyulması üzerine bu bölgeye yoğunlaştı.

Kurtarma çalışmaları için Kahramanmaraş'a gelen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Tufanlar Arama Kurtarma Timi ve diğer kurtarma ekipleri yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Suriyeli 14 yaşındaki Lucen Elali'ye ulaştı.

Elali, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılan kızın babası Aziz Elali'nin depremden eşiyle birlikte yara almadan kurtulduğu, 5 çocuğundan 2'sinin cenazesine ulaşıldığı, enkaz altındaki 2 çocuğuna da ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Bu arada Azerbancan Bulvarı'nda yıkılan çok sayıdaki bina enkazında ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yakınları enkaz altında kalan vatandaşların da umutlu bekleyişleri devam ediyor.

Bölgeye ülkenin birçok noktasından gönderilen yardım malzemelerinin dağıtımı da sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri genç kızı 57 saat sonra enkazdan kurtardıKahramanmaraş'ta özel harekat polisleri genç kızı 57 saat sonra enkazdan kurtardı
Hatay'a gittikleri gece depreme yakalanan anne ile oğlunun cenazesi Konya'da defnedildiHatay'a gittikleri gece depreme yakalanan anne ile oğlunun cenazesi Konya'da defnedildi
"Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" deprem bölgesine gidiyor"Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" deprem bölgesine gidiyor
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş yaralı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 9 Şubat Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:22
Öğle
12:51
İkindi
15:45
Akşam
18:11
Yatsı
19:27
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.