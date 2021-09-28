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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

28.09.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Çilingir Caddesi'nde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mustafa Ç. (26), Ahmet A. (30), Mehmet T. (55), Eyüp A. (57), Rabia A. (53), Şehriban K. (51) ve Nazife T. (56) ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.

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