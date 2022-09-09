Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba 2 aile arasında çıkan kavgada öldürülen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Ayşe Dağ (50), İbrahim (49) ve Şerife Korkmaz'ın (38) cenazeleri, Andırın Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından kırsal Köklü Mahallesi Ardıçlı Mezarlığı'na getirildi.

Naaşlar, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden dün akraba 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Ayşe Dağ, İbrahim ve Şerife Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Zanlı D.K. (57), Akifiye Mahallesi Jandarma Karakolu'na teslim olmuştu.



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