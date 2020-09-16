Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kentte 13 Eylül'de meydana gelen olayda saçmaların kafasına isabet ettiği 14 yaşındaki Ahmet Enes Öz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesindeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda, şüpheli Ökkeş S. yanındaki pompalı tüfekle husumetli olduğu kişilere ateş açmış, bu esnada orada bulunan 14 yaşındaki Öz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı.

