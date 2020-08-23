Kahramanmaraş'taki yangında 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangında, 10 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Ahir Dağı'nın ilçe sınırları kısmındaki Karagöl mevkisinde meyve ağaçları ve sebze ekili olan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın alanına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 5 su tankı ile müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yaklaşık 10 dönüm tarım arazisindeki meyve ağaçları ve sebze alanlarının zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmasıyla tehlikenin kalmadığını belirterek, "Yangın alanında aşırı rüzgar var ama onun dışında bir sıkıntımız yok. İnşallah soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürmüş olacağız." dedi.

