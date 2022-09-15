Kahramanmaraş'tan 20 milyon dolarlık alabalık ihracatı hedefi

TUNAHAN AKGÜN - Türkiye'nin su kaynakları bakımından önemli kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş, 20 milyon dolarlık balık ihracatı hedefliyor.

Dondurma, iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş ve çimento alanında üretim yapılan kent, alabalık üretimiyle de Türkiye'de adından söz ettiriyor.

Baraj ve göllerine kurulan devasa üretim tesisleriyle 52 firmanın yer aldığı kentte, geçen yıl 54 ülkeye 7 bin 500 ton alabalık ihraç edilerek 18 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

Türkiye'nin en önemli "Su Ürünleri İşleme Tesisi"ne ev sahipliği yapan ve bu alandaki yatırımlarla her geçen gün adından söz ettiren Kahramanmaraş, sektörde hem üretim hem de ihracatını artırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, AA muhabirine, kentin balık ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Baraj göllerinde kurulan üretim tesislerinde yetiştirilen alabalıkların çeşitli ülkelere ihraç edildiğini dile getiren Bilir, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş denizi olmamasına rağmen balıkçılık sektöründe söz sahibi bir il konumunda. İlimizde Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı 52 işletme mevcut. Bu 52 işletmenin yıllık 7 bin 500 ton üretimi bulunmakta. Bu miktarın yaklaşık 2 ila 3 bin tonu ihraç olmaktadır. İhracatta başta Rusya, Almanya, İngiltere olmak üzere 21 ülkeye balık ihraç edilmektedir. İç piyasada da Adana, Kayseri ve Osmaniye'ye 200 milyon liralık balık satışı gerçekleşmektedir. İlimiz üretim kapasitesini 2023 hedefleri doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Kandil Barajı'nın açılmasıyla 17 bin tona çıkaracağız. Bu hedefler doğrultusunda hizmet etmeye devam ediyoruz. İlimizdeki balıkçılık üretiminin artmasıyla bu seneki hedefimizi artırarak 20 milyon dolarlık bir ihracat hedefini öngörüyoruz."

Bilir, kentin balık üretiminde Türkiye'de ilk onda yer aldığını ifade ederek, "Kahramanmaraş, Su Ürünleri İşleme Tesisi kapasite açısından Türkiye'de birinci, Avrupa'da ise üçüncü sırada yer alıyor." diye konuştu.

