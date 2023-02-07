Kahramanmaraş’tan 29 saat sonra gelen güzel haber

Eşini kaybeden Ay’ın enkaz altındaki kızını kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Gayberli Mahallesi’nde yıkılan 7 katlı 28 daireli binanın 4. katında oturan Ahmet Ay, eşi ve çocukları enkaz altında kaldı. Oğlu dün sağlıklı olarak dışarı çıkarken Ahmet Ay ve kızından ses geldi. Hayat belirtisi üzerine AFAD, AKUT, Devlet Hava Meydanları ve itfaiye ekipleri binada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece boyunca 8 saat süren çalışmaların ardından Ahmet Ay sağ olarak enkazdan kurtarıldı. Eşini kaybeden Ahmet Ay’ın kızını kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

