Kahramanmaraş'tan selin yaşandığı bölgelere 1 tır gıda malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 1 tır gıda malzemesi, selden zarar gören bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekiplerince temin edilen gıda malzemeleri görevlilerce tıra yerleştirildi.

Kastamonu ve Sinop bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan gıda malzemelerini taşıyan tır, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün katılımıyla gerçekleştirilen törenle uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Güngör, gıda malzemelerinin, AFAD koordinasyonunda tespit edilen ihtiyaç listesine göre hazırlandığını belirtti.

Türkiye'nin son günlerde afetlere maruz kaldığını hatırlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Afet bölgelerinde devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlıklarımız, hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, afet konusunda el birliğiyle yaraların sarılması konusunda canla başla çalışıyorlar. Burada gerek sel bölgesinde gerekse yangın bölgesinde gerçekten özveriyle çalışan tüm ekiplerimize ve tüm kurumlarımızı yürekten teşekkür ediyoruz. Tabii şu günler, birlik ve beraberlik, dayanışma günüdür. Kahramanmaraş olarak, kahraman şehir olarak biz de varız diyoruz. Bugün sel bölgemize bir tır gıda desteği yola çıkartıyoruz. İnşallah bu günleri beraber aşacağız. Aziz milletimize geçmiş olsun, diyoruz."

