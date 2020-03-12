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Kahta’da toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.03.2020 18:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe belediyesi toplu kullanım yerlerini düzenli olarak dezenfekte etmeye başladı.Kahta Belediyesi ekipleri, şehir içi toplu taşımada hizmet veren minibüs, otogar ve belediye binasında düzenli olarak antibakteriyel temizliğine başladı.

Adıyaman’ın Kahta ilçe belediyesi toplu kullanım yerlerini düzenli olarak dezenfekte etmeye başladı.
Kahta Belediyesi ekipleri, şehir içi toplu taşımada hizmet veren minibüs, otogar ve belediye binasında düzenli olarak antibakteriyel temizliğine başladı. Kahta Belediye ekiplerinin, son dönemlerde artan enfeksiyonel hastalıklara karşı önlemlerini arttırdığın belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, temizlik çalışmalarının sıklaştırıldığını söyledi.
Başkan Turanlı, “Son dönemlerde artan bulaşıcı hastalıkları önleyebilmek için enfeksiyonel rahatsızlıklara karşı belediye minibüslerinde gerçekleştirilen antibakteriyel dezenfekte işlemleri rutin olarak devam ediyor. Amacımız toplu kullanım yerlerini kullanan vatandaşların hijyenik bir ortam sağlamaktır. Hijyen temizliği esnasında kesinlikle kimyasal çözücüler kullanılmıyor. Yapılan temizlik işlemi, biyolojik temizlik olup yüzeyler probiyotik malzeme ile temizlenmektedir. İnsan sağlığına hiç bir zararı olmayan bu biyolojik temizlik ile yüzeyde oluşabilecek bakterilerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Toplu kullanım yerlerinde bu hijyen temizliği düzenli olarak yapılmaya devam edecektir” diye konuştu

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