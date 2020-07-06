YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kahta’da yerli patates hasadı yapıldı

Kahta’da yerli patates hasadı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.07.2020 18:00 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yerli patates hasadı yapıldı.Kahta Ziraat Odası tarafından ilçede yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Tuğlu Köyünde deneme ekimi gerçekleştirilen yerli patatesin hasadı yapıldı.2020 yılının Şubat ayında, Kahta Ziraat Odası Başkanlığı denetiminde 22 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen patates, yapılan kontrol ve bakımlar sonucunda Kahta’da patates yetiştiriciliğine uygun olduğu gözlemlenmişti.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Kahta Ziraat Odası ile GAP Bölge Başkanlığı ile yapmış olduğu Tarımsal Yayım ve Danışmanlık protokolü doğrultusunda 2017 yılında Tuğlu köyünde Yalçın İlya çiftçisine kurdurtmuş olduğu demonstrasyon sonucunda çiftçimiz o yıldan sonra ticari amaçlı üretim yetiştiriciliğine yönelmiştir.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yerli patates hasadı yapıldı.
Kahta Ziraat Odası tarafından ilçede yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Tuğlu Köyünde deneme ekimi gerçekleştirilen yerli patatesin hasadı yapıldı.
2020 yılının Şubat ayında, Kahta Ziraat Odası Başkanlığı denetiminde 22 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen patates, yapılan kontrol ve bakımlar sonucunda Kahta’da patates yetiştiriciliğine uygun olduğu gözlemlenmişti.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Kahta Ziraat Odası ile GAP Bölge Başkanlığı ile yapmış olduğu Tarımsal Yayım ve Danışmanlık protokolü doğrultusunda 2017 yılında Tuğlu köyünde Yalçın İlya çiftçisine kurdurtmuş olduğu demonstrasyon sonucunda çiftçimiz o yıldan sonra ticari amaçlı üretim yetiştiriciliğine yönelmiştir. 2020 yılında Kahta Ziraat Odası Başkanlığı denetiminde 15 Şubat 2020 tarihinde 22 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen patates, yapılan kontrol ve bakımlar sonucunda ilçemiz patates yetiştiriciliğine uygun olduğu gözlemlenmiştir. Bugün patates hasadı gerçekleştirildi. Patates verimi çiftçimizi memnun ederek dekara 3-4 ton arası verim sağlanmıştır. Kahta Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilerimizin farklı alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda her zaman çiftçilerimizin yanında olacaktır” diye konuştu.
Patates yetiştiriciliğinden memnun olduğunu ifade eden çiftçi Yalçın İlya ise, önümüzdeki dönemde de patates yetiştiriciliğine devam edeceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nazilli’de çatıdaki yılan korkuttu

Nazilli’de çatıdaki yılan korkuttu

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Sınavla öğrenci alınan okullar arasına girdi

Sınavla öğrenci alınan okullar arasına girdi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Çiftçilerden Tahmazoğlu’na teşekkür

Çiftçilerden Tahmazoğlu’na teşekkür

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
19:59
Yatsı
21:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.