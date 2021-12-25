Kahtalı Mıçe kimdir, evli mi? Kahtalı Mıçe'nin gerçek ismi nedir?

Bir zamanlara damga vuran Kahtalı Mıçe evli ve 4 çocuk babasıdır. 1975'de dünyaevine giren Kahtalı Mıçe, 17 yaşından beri Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Çocukluğunda pamuk tarlasında çalıştığı için ilkokulu 9 senede bitirdi. İşte Kahtalı Mıçe hakkında merak edilenler...

KAHTALI MIÇE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1953 doğumlu Kahtalı Mıçe 68 yaşındadır. Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe Kahta ilçesinde doğdu. Mıçe ismi Mustafa'nın kısaltılmışıdır. İlkokul eğitimini Kahta Kubilay İlkokulunda aldı. Ortaokul diplomasını sınavlara dışardan girerek aldı.Düğün ve konserlerde türküler söyleyen Kahtalı Mıçe okulu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde çalışmaya başladı.

1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991'de İstanbul'a göç etti ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti. Yıllarca Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi.



