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Kahvaltı neden önemli?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Diyetisyen Salih Gürel, kahvaltının önemi hakkında bilgi verdi. Kahvaltının zayıflamanın çok ötesinde bir konu olduğuna değinen Gürel, yeterli ve dengeli bir kahvaltının sağlığımıza olan etkileri detaylı bir şekilde anlattı.

Kahvaltı neden önemli?

Diyetisyen Salih Gürel, gece boyunca aç kalan vücudun güzel bir kahvaltıyı hak ettiğini söyledi. Gürel, öğünler içinde en önemlisi ve harcanan enerjinin anahtarı olarak nitelendirdiği kahvaltının sağlığımıza kattığı olumlu etkileri sıraladı.

Kalktıktan sonra en geç iki saat içerisinde kahvaltı yapılması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gürel, "Kahvaltı yapanlar ve yapmayanlar kıyaslandığında, kahvaltı yapmayıp günlük alınması gereken kaloriyi alanların da aynı oranda zayıfladığı gözlendi. Ancak kahvaltı, zayıflamanın çok ötesinde bir konu. Çünkü kahvaltı gün içerisinde sergileyeceğimiz bilişsel performansın kalitesini belirliyor. Yani iyi hissetmek, güne adapte olmak ve zihinsel işleri kolaylıkla halledebilmenin yolu kahvaltıdan geçiyor. Sabah kahvaltı yapılmazsa beynin kullanacağı enerjide azalma olur. Bu durumda yorgunluk baş ağrısı dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşanır. Çocuklarda okul başarısı düşer. Yeterli ve dengeli bir kahvaltı menüsü güne istekli başlamada ve elverişli bir biçimde sürdürmede oldukça önemlidir” dedi.

YETERLİ VE DENGELİ KAHVALTIDA NELER YEMELİ?

Protein içeriği yüksek besinler (süt, yumurta, peynir gibi) tüketilmesi gereklidir. Meyve ve sebze yenilmesi uzun süre doygunluk sağlar. Domates, maydanoz, taze biber gibi sebzelerle portakal ve elma gibi meyveler ya da taze sıkılmış portakal suyu kahvaltı sofrasında bulundurulmalı. Sebze ve meyve kahvaltının C vitamini açısından dengeli olmasını sağlarken, demir mineralinin emilimini artırarak, kan kolesterol seviyesini düşürür.

Kahvaltıda bir bardak süt içmek, bir yumurta yemek, bir portakal, salatalık ya da domates gibi sebze ya da meyve tüketmek güne dinamik ve sağlıklı başlamak açısından atılabilecek en önemli adım. Özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocukların kahvaltısında daima bir bardak süt bulunmalı.

Süt içmeyi sevmeyen çocukların ise yeterli peynir ya da yoğurt tüketmesi sağlanmalı. Kahvaltıda çocuklara verilecek ana besinler peynir, zeytin, yumurta, reçel, bal, pekmez, ekmek, kahvaltılık tahıl ürünleri, sebze ve meyveler.”

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