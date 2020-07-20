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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olacak 3 farklı hamur işi tarifi! Herkes tarifini merak ediyordu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Kahvaltılarda en çok tüketilen yiyeceklerden biri de hamur işidir. Siz de kahvaltı sofralarınıza farklılık katmak için alternatif hamur işi tarifi arayanlardan biriyseniz bu yazımız tam size göre. Sizin için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli 3 farklı pratik hamur işi tarifi hazırladık!

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olacak 3 farklı hamur işi tarifi! Herkes tarifini merak ediyordu...

Sizin için hazırladığımız pratik 3 farklı hamur işi tarifi ile misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtın!

SEBZELİ PİŞİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram un
300 ml. su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
1 paket instant maya
4 dal taze soğan
4 kurutulmuş domates
1 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin
4 su bardağı ayçiçek yağı
Hazırlanışı:

İlk olarak unu eleyerek karıştırma kabına koyun. 1 paket instant maya ve şekeri de ekleyerek karıştırın.
Kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra suyu da ilave edip hamurunuzu yoğurmaya başlayın. Suyu iyice yedirdikten sonra zeytinyağı, tuz, soğan, kurutulmuş domates ve dilimlenmiş siyah zeytini de ekleyip hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Hamurunuzun kıvamı istediğinizden cıvık olduysa un miktarını arttırabilirsiniz.
Homojen bir hamur elde ettikten sonra yaklaşık 30 gramlık bezeler olacak şekilde parçalara ayırın. Bezelerin üzerine biraz un serpip nemli bir bez ile örtün ve mayalanmasını hızlandırın.
Bezelerinizin mayalanma işleminin ardından elinizle hafifçe bastırarak bezeleri yassı hale getirin. Bezeleri küçük bir kapak yardımıyla ortadan delin.
Son olarak tavaya ayçiçek yağını ekleyin. Yağ kızdıktan sonra tüm bezelerinizi pişirmeye başlayın.
Tüm bezeleri pişirdikten sonra servis tabağına alıp sıcak sıcak servis edin.

ÇİKOLATALI ÇİLEKLİ KREP

Malzemeler:

2 yumurta
1+3/4 su bardağı un
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı ayçiçek yağı
200 gram çilek
2 yemek kaşığı çikolata sosu

Hazırlanışı:

İlk olarak unu bir karıştırma kabına koyun. Su ve sütü de ilave edip çırpmaya başlayın. Homojen bir karışım elde edince yumurtaları da ekleyip karıştırmaya devam edin.
Krep hamurunu hazırladıktan sonra tavanızı yağlayın. Isınan tavaya krep hamurundan küçük bir kepçe koyun. Bu aşamada tavayı hafifçe döndürerek krep hamurunun yayılmasını sağlayabilirsiniz.
Pişirme işlemine tüm krep hamuru bitene kadar devam edin.
Son olarak kreplerin hepsi piştikten sonra kreplerinizi servis tabağına alın ve üstlerini çilek ve çikolata sosuyla lezzetlendirin.

LALANGA

Malzemeler:

2 yumurta
2 yemek kaşığı yoğurt
1,5 su bardağı süt
2 su bardağı un
1 çay bardağı kaşar peyniri
1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

İlk olarak yumurtaları karıştırma kabına kırıp çırpmaya başlayın. Daha sonra yoğurt ve sütü de ekleyip karıştırma işlemine devam edin.
Ardından kaşar peyniri ve unu da ilave edip tekrar karıştırın. Bu aşamada homojen ve kek kıvamında bir karışım elde etmeniz gerekmektedir.
Daha sonra tavanıza yağı koyun ve bir kaşık yardımıyla hamurunuzu ısınan tavaya koyup kızartmaya başlayın.
Tüm hamur pişene kadar kızartma işlemine devam edin.

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