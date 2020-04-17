Kahvaltı sofranız şenlenecek! İşte birbirinden lezzetli 7 kahvaltılık hamur işi...

Sizin de burnunuza sıcacık hamur işlerinin kokusu geldiyse ağzımız daha fazla sulanmadan kahvaltılık hamur işleri listemize bir göz atalım.

BİRBİRİNDEN GÜZEL KAHVALTILIK HAMUR İŞLERİ

Üzerine ister bal, ister reçel, ister çikolata sür: Pancake

Pancake kahvaltı sofralarımıza sonradan katılsa da çoktan bizden biri olmuş bir lezzet. Lezzetli ve pratik olmasından ötürü çokça tercih ediliyor. Herkesin evinde bulunan malzemelerle yapılan bu eşsiz lezzeti bu pazar kahvaltısına davet etmeyi düşünebilirsiniz. Ballı pancakelerle başlayan bir pazarın kötü geçme ihtimali yoktur.

Gelin kahvaltıya İzmir'e kaçalım: Boyoz

Kordon'da kısa bir yürüyüş yapıp ciğerlerinizi denizin o ferah kokusu ile doldurduğunuzu hayal edin. Sıra şöyle güzel bir kahvaltıyla midemizi doldurmaya gelince boyoz tüm davetkarlığıyla sizi çağırıyor. Enginarlısından çikolatasına kadar çeşit çeşit boyoz İzmir kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden. İzmir'de değilim diye üzülmeyin. Evde kendi boyozunuzu yapabilirsiniz.

Hey gidi Karadeniz'in eşsiz lezzeti: Ispanaklı kaygana

Karadeniz kahvaltısı denince aklımıza ilk olarak mıhlama geliyor. Kaygana da Karadeniz'de en az mıhlama kadar rağbet görüyor. Krep hamuruna benzer bir hamurun yağda kızartılmasıyla elde edilen kaygana çeşitli ot ve sebzelerle zenginleştiriliyor. Siz de kahvaltı sofranızda sürpriz bir konuk isterseniz kaygana tariflerine göz atabilirsiniz.