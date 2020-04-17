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Kahvaltı sofranız şenlenecek! İşte birbirinden lezzetli 7 kahvaltılık hamur işi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var mıdır? Evet, söz konusu Türk kahvaltısı ise güne bir serotonin bombası olarak başlamanız kaçınılmaz. Dünyanın en teferruatlı kahvaltı sofraları bizim ülkemizde kuruluyor desek herhalde abartmış olmayız. Çeşit çeşit zeytinler, peynirler, reçeller ve elbette uğruna akan suları durduracağımız hamur işleri.

Kahvaltı sofranız şenlenecek! İşte birbirinden lezzetli 7 kahvaltılık hamur işi...

Sizin de burnunuza sıcacık hamur işlerinin kokusu geldiyse ağzımız daha fazla sulanmadan kahvaltılık hamur işleri listemize bir göz atalım.

BİRBİRİNDEN GÜZEL KAHVALTILIK HAMUR İŞLERİ

Üzerine ister bal, ister reçel, ister çikolata sür: Pancake

pancake

Pancake kahvaltı sofralarımıza sonradan katılsa da çoktan bizden biri olmuş bir lezzet. Lezzetli ve pratik olmasından ötürü çokça tercih ediliyor. Herkesin evinde bulunan malzemelerle yapılan bu eşsiz lezzeti bu pazar kahvaltısına davet etmeyi düşünebilirsiniz. Ballı pancakelerle başlayan bir pazarın kötü geçme ihtimali yoktur.

Gelin kahvaltıya İzmir'e kaçalım: Boyoz

boyoz

Kordon'da kısa bir yürüyüş yapıp ciğerlerinizi denizin o ferah kokusu ile doldurduğunuzu hayal edin. Sıra şöyle güzel bir kahvaltıyla midemizi doldurmaya gelince boyoz tüm davetkarlığıyla sizi çağırıyor. Enginarlısından çikolatasına kadar çeşit çeşit boyoz İzmir kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden. İzmir'de değilim diye üzülmeyin. Evde kendi boyozunuzu yapabilirsiniz.

Hey gidi Karadeniz'in eşsiz lezzeti: Ispanaklı kaygana

kaygana

Karadeniz kahvaltısı denince aklımıza ilk olarak mıhlama geliyor. Kaygana da Karadeniz'de en az mıhlama kadar rağbet görüyor. Krep hamuruna benzer bir hamurun yağda kızartılmasıyla elde edilen kaygana çeşitli ot ve sebzelerle zenginleştiriliyor. Siz de kahvaltı sofranızda sürpriz bir konuk isterseniz kaygana tariflerine göz atabilirsiniz.

İster tatlı ister tuzlu ama her türlü baş döndürücü: Lalanga

lalanga

Yağda kızartılan bir hamur işi olan lalangaya ülkemizin çoğu bölgesinde bazen farklı isimlerle anılıyor olsa da rastlanıyor. Bal, reçel gibi tatlı malzemelerle tüketildiğinde enfes bir tatlıya dönüşen lalanga, tuzlu malzemelerle tüketildiğinde kahvaltınızı çok doyurucu bir öğün haline getiriyor.

Krep yokken o vardı: Akıtma

akıtma

Son yıllarda kahvaltı sofralarımızda çeşit çeşit krepler, pancakeler arz-ı endam ediyor. Fakat bizim mutfağımızda bu lezzetlerin atası olan akıtmayı unutmamak gerek. Süt, un, yumurta gibi temel malzemelerle yapılan akıtma ile kahvaltı sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. İçine et vb. gibi değişik malzemeler koyarak akıtmadan çok lezzetli bir akşam yemeği de elde edebilirsiniz.

Rumeli'den bir lezzet: Dızmana

dızmana

Dızmana Rumeli göçmenlerine ait içine lor ya da kesik denilen peynir konularak elde edilen çok lezzetli bir börek. Rumeli göçmenlerinin çoğunlukta yaşadığı Trakya bölgesinde ve Eskişehir'de bu enfes lezzete sıkça rastlayabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay olan bu böreğe kahvaltı sofralarınızda yer verebilirsiniz.

Pratik bir kahvaltılık: Pişi

pişi

Pişi ülkemizin hemen her bölgesinde kahvaltı masalarında kendine kolayca yer bulan bir lezzet. Çeşitli sebzelerle zenginleştirip kendi yorumunuzu katabilirsiniz.


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