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Kahvaltı sofrasını renklendiren çilek reçelini evde kolayca yapabilirsiniz! İşte tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Çileğin en taze, en kokulu olduğu zamanları çilek reçeli yaparak değerlendirmek gibisi yok. Kahvaltılarımızı son bir çilek reçelinin tatlı dokunuşuyla bitirmeye bayılırız. Güzel bir çilek reçeli yapmak için sadece üç malzemeye ihtiyacınız var: Çilek, şeker ve limon suyu. İşte bu kadar! Çok pratik ama çok çok lezzetli! Elbette size yapımındaki püf noktalarını vermeyi de unutmadık.

Kahvaltı sofrasını renklendiren çilek reçelini evde kolayca yapabilirsiniz! İşte tarifi...

Hazır almaktansa evde yapılmış bir çilek reçelinin yerini hiçbir şey tutamaz. Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı çilek reçelini kendiniz çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Çilekler tezgahlardan kalkmadan kokularını kavanozlara saklamamız lazım! Bol bol yapın, tüm yıl çilek lezzetine doyun. Hadi bakalım, kızarmış ekmekler de hazırsa buyurun tüm püf noktalarıyla birlikte çilek reçeli yapımına…

MALZEMELER:

2 kilo çilek
2 kilo toz şeker
Yarım limonun suyu

PÜF NOKTALAR:

İlk olarak en çok dikkat etmeniz gereken şey çileklerin taze ve sağlam olmaları. Çünkü ezilmiş ve yumuşamış meyveler reçelinizin lezzetli olmasını engeller.
Çileklerinizi olası ilaçlara karşı bir saat sirkeli suda bekletin.
Eğer çileklerinizi bir gece şekerde bekletirseniz çilekler sulanır ve fazladan su ilave etmenize gerek kalmaz. Böylelikle reçeliniz daha iyi pişer ve daha özlü olur.
Reçeli yaparken mutlaka tahta kaşık kullanın.
Reçelinizi çok fazla kaynatmayın. Çilekleriniz deforme olabilir. Ayrıca fazla kaynatılan reçellerde meyve kokusu yok olur.
Reçel pişerken biriken köpükleri temizleyin. Aksi takdirde reçeliniz ileride şekerlenir. Reçeliniz kaynadığında içine bir parça tereyağı atarsanız reçel çok daha az köpürür.

YAPILIŞI:

Çileklerin saplarını koparın ve bol suyla yıkayın.
Çilekleriniz büyük ebattaysa keserek küçültebilirsiniz. Küçük ve orta boy olanları bütün bırakırsanız daha güzel görünür.
Çileklerinizi iyice temizledikten sonra kurutun ve bir tencereye koyun.
Üzerine toz şekeri dökün.
Kapağını kapatıp en az 8 saat, vaktiniz varsa bir gece bu şekilde bekletin.
Bekleme süresi bitince şekerler tamamen erimiş ve çilekler suyunu salmış olur.
Eğer yeterince su salınmamışsa bir çay bardağı kadar ekstra su ekleyebilirsiniz.
Tencereyi ocağa alın ve hafif hafif karıştırarak kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 30 – 35 dakika kadar pişirin.
Köpüklenme olursa kaşığınızla bu köpükleri dışarı alın ve atın.
Kaynama süresi biterken limon suyunu ekleyin.
2 dakika daha ocakta tuttuktan sonra altını kapatın.
Temiz kavanozlara doldurun ve kavanozları ters çevirin.
Kavanozlarınız iyice soğuduktan sonra çilek reçelleriniz hazır! Afiyetle tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi reçel yapımı hiç de zor değil. Tek yapmanız gereken şey biraz vakit ayırmak. İşte o kadar! Sonra gelsin kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi mis gibi ev yapımı çilek reçelleri! Birkaç kez yaptıktan sonra reçel konusunda uzmanlaşacaksınız, bizden söylemesi!

Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun!

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