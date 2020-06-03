"Kahvaltının başkenti" Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" hazırlığı

MESUT VAROL - Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), şimdi de Van Kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için çalışma başlattı.

Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan "murtuğa" ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan "kavut" gibi 20 çeşit ürünün yer aldığı Van kahvaltısı, asırlardır kentin en önemli kültürel mirası olma özelliğini koruyor.

Evlerde annelerin, kahvaltı sofralarında ise yılların birikimine sahip ustaların, yöreye özgü ürünlerle hazırladığı kahvaltı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına ve Van'ın bu yönüyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesine öncülük eden Van TSO, Van kahvaltısının tüm dünyada tanınmasını sağlamak amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için girişimde bulundu.